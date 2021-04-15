Türk bilim insanı, Kovid’i iki günde yok edecek

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Serhat Gümrükçü (39), Rusya First Moskow State Medical University'deki genetik uzmanlığının ardından immünoloji ve onkoloji alanında doktora yaptı. ABD'de 2013'ten bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ile gen tedavisi araştırmalarını sürdüren Gümrükçü, 2018'den itibaren Seraph Research Institut'ta kendi adını taşıyan laboratuvarda çalışmalarına devam etti. Gümrükçü'nün, yaptığı çalışmalarda SARSCoV- 2'lerin kendi ana protein enzimlerini kullanılarak geliştirdiği Hijack RNA adlı yöntemi, hayvanlar üzerinde yapılan denemesinde virüsü 48 saat içinde yok etti. İnsanlar üzerinde deneme için FDA onayı başvurusunda bulunuldu. Gümrükçü "İlaç virüsün kendi yaşamını devam ettirmesi için çok önemli olan enzimi hedef aldığı için mutasyonların kurtulması mümkün değil. Çünkü enzim mutasyona uğrarsa virüs yaşayamaz. Virüsü beyninden vurup mutasyonları engelleyeceğini düşünüyoruz" dedi.