Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! Dakikalarca yerde tekmeledi...

Son dakika haberler... Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdite maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri dikkat çekti.