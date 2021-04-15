Türkiye’nin üçüncü büyük adalet sarayı Adana'ya

Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu yeni makamında kabul etti.

Başsavcı Gümüş, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Yeni adalet sarayının haziran ayının başında bütün birimleriyle hizmete gireceğini kaydeden Gümüş, "Binamızın giriş çıkışları elektronik sistemle kontrol edilerek güvenlik en üst düzeyde olacak. Kent merkezimizdeki eski binamız ise denetimli serbestlik ve idari mahkemeler olarak görev yapmayı sürdürecek" dedi.

16 bloktan oluşan Adana Adalet Sarayı binasında 209 Cumhuriyet Savcısı odası, 310 hakim odası, 180 mahkeme salonu, 119 adet çeşitli müdürlük ve idari hizmet amaçlı oda, 325 arşiv ve emanet deposu, 6 yemekhane ve kafeterya ile bebek bakım odası, kuaför, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu bulunuyor. Ayrıca bina içinde vatandaşların işlerini kolaylaştıracak PTT, banka ve tabiplik gibi sosyal ve fiziksel ihtiyaçları karşılayacak birçok donatı da yer almakta.