Ünlülerin 'felç eden' tartışması

Nişantaşı'ndaki ünlü estetik merkezinin sahibi olan pratisyen hekim Nalan Aydın, ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter'e sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia etti. Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Nalan Aydın'ın başvurusu üzerine Aile Mahkemesi, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.

KORUMA KARARINA TEPKİ



Mahkeme'nin vermiş olduğu 2 aylık koruma kararına Arzu Yurter, itirazda bulundu ve kararın kaldırılmasını talep etti ama mahkeme talebini reddetti.



KARARA UYMADI



Yurter, Nalan Aydın'a kararın ardından 'sözde doktor' şeklinde ifadeler kullanarak koruma kararını deldiğini iddia etti. Bunun üzerine Aydın, tekrar mahkemeye başvurarak Yurter hakkında zorlama hapis talebinde bulundu. Aile Mahkemesi'nde görülen davada Arzu Yurter hakkında koruma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verildi.

"ASIL MAĞDUR BENİM"



SABAH'a açıklama yapan Yurter, "Nalan Aydın, doktor değildir ama kendisini öyle tanıtmaktadır. Söylemiş olduğum 'sözde doktor' ifadesi bununla bağlantılıdır. Yaptığı hatalı estetik müdahaleler yüzünden çok büyük ağrılar çekiyorum, yüzümdeki hataları düzeltmek için halen operasyonlar geçiriyorum. Asıl hakaret ve tehditlere uğrayan mağdur olan benim. Hakkımda verilen karara itiraz edeceğim" açıklamasında bulundu.

ZORLAMA HAPİS BOZULDU, DOKTORLUĞU ARAŞTIRILACAK



Kararı inceleyen bir üst mahkeme zorlama hapis cezasını bozdu. Bunun üzerine Arzu Yurter'in 'Nalan Aydın doktor değildir' şikayetinin incelenmesine karar verildi. Yurter'in savcılığa Aydın'ın doktor olmadığına yönelik ispat içeren belgeler sunduğu öğrenildi.