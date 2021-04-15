Uyuştucuyla yakalandılar

Derinleştirilen soruşturmada E.K ve M.Ö isimli zanlıların evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili olarak Valilik makamınca yapılan açıklamada "Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.04.2021/15.04.2021 günleri arasında kesintisiz olarak yapılan kontrollerde; ticari taksi içerisinde S.A, M.K, U.Ö, Y.Y, A.A isimli (5) şahıs yakalanmış olup, bu şahıslardan yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır. Derinleştirilen soruşturma kapsamında yakalanan şahıslardan E.K ve M.Ö isimli şahısların İncivez mahallesinde bulunan bir artı bir evlerde olduğu tespit edilmiş, ikamet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, evin kayıtsız şekilde kiraya verildiği tespit edilmiş, kiraya veren şahsa 19.650 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.