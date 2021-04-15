Uyuşturucu tacirleri Bozo'ya takıldı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, yapılan İpekyolu ilçesinde bir ev ve arabada arama yapıldı.

Ev ve bahçesinde bulunan araçta narkotik Madde arama köpeği Bozobile birlikte yapılan detaylı aramada, 100 paket halinde 51 kilo 561 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.K. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.