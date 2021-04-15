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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:17

Uyuşturucuya 37 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Uyuşturucuya 37 gözaltı

’te polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 37 şüpheli şahıs uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir günde yaptığı çalışmalarda şehrin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çalışmalarda 287 gram uyuşturucu madde, 38 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ile bir miktar mermi ele geçirildi.

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Uyuşturucuya 37 gözaltı
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