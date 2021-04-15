Uyuşturucuya 37 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir günde yaptığı çalışmalarda şehrin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çalışmalarda 287 gram uyuşturucu madde, 38 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ile bir miktar mermi ele geçirildi.