Yağcıbedir el dokuma halıları istihdamı artıracak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarı Ayhan İnan ve beraberindekileri makamında ağırladı. Sındırgı İlçesi ile kurulan kardeş şehir ilişkilerinin ardından Yağcıbedir el dokuma halılarının üretimine Sakarya'da başladı. 10 kişilik özel ekip Sındırgı'da işin inceliklerini dair eğitim aldı. Başkan Yüce, şehir genelinde üretimin ve istihdamın artması adına Arifiye'de yeni bir kooperatif kurulacağını ve bu sayede Çaybaşı Fuadiye'li kadınların hem tarihe sahip çıkacaklarını hem de iş sahibi olacaklarını ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, "Kadın kooperatifi marifeti ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Yağcıbedir halısı üretim atölyesi çalışmalarına devam ediyor. 3 bin yıllık tarihi bir kültüre sahip çıkıyoruz. Çaybaşı Fuadiye'den gelen hanım kardeşlerimiz Yağcıbedir el dokuma halısını örmek istediklerini muhtarımız öncülüğünde benimle paylaştılar. Bizler de Arifiye'de yeni bir kooperatif kurarak hem istihdama katkı sağlayacağız hem de üretime destek olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.