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Haberler Yaşam Haberleri Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:55 Son Güncelleme: 15.4.2021 14:56

Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri!

Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri!

Corona virüs pandemisi sebebiyle Bankalar Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda bankaların çalışma saatleriende değişikliğe gidildi. Pandemi sürecinde bankaların bazı şubeleri hizmet vermedi. Normalleşme takvimiyle birlikte bankaların çalışma saatlerinde de tekrar düzenlemeye gidildi. Bankacılık işlemlerini Yapı Kredi Bankası’nda gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak edilen Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık. İşte açılış, öğle arası ve kapanış saatleri ile birlikte 2021 bilgisi…

Corona virüs pandemisi sebebiyle bankaların çalışma saatlerinde yapılan değişikliklerden ötürü, bankaların güncel çalışma saatleri araştırılıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri de normale dönerken vatandaşlar, bankalar kaçta açılıyor ve kapanıyor sorularının yanıtlarını merak ediyor. Yapı Kredi Bankası hafta sonu açık mı, resmi tatil ve bayramlarda çalışıyor mu? İşte Yapı Kredi Bankası açılış, kapanış ve öğle arası saatleri…

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında şu ifade yer aldı;

12 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yapı Kredi bankası şubeleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 arası hizmet verecektir.

RESMİ TATİLLERDE HALK BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

YAPI KREDİ HAKKINDA

Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi, 1944 yılından bu yana hizmet vermektedir. 900'den fazla şube, 4000'den fazla ATM ve 18:000'i aşkın çalışana sahiptir.

YAPI KREDİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinizi şubelere gitmeden müşteri hizmetleri yardımı ile de gerçekleştirebilirsiniz. 0850 222 0444 numarayı çevirerek operatörün yönlendirdiği tuşlara basıp temsilciye bağlanabilirsiniz.

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Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri!
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