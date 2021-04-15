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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:46

'ta aranan 63 kişi yakalandı 42’si tutuklandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak'ta aranan 63 kişi yakalandı 42’si tutuklandı

İl Genelinde ‘Aranan Şahısların yakalanmasına’ yönelik yapılan çalışmada 63 kişinin yakalandığı ve bunlardan 42’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Zonguldak genelinde 01-15 Nisan 2021 tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmalarında; Asayiş suçlarından (60) şahıs, Narkotik suçlarından (3) şahıs olmak üzere toplam (63) şahıs yakalanmıştır. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizde yakalanan bu şahıslardan ; -0-5 yıl arası (36) şahıs -5-10 yıl arası (5) 10 yıl üzeri (1) şahıs olmak üzere toplam (42) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslar: (M.İ) dolandırıcılık suçundan 16 yıl 53 ay gün, (E.S) Açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 30 gün, (R.D) Cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 6 yıl 5 ay 4. (A.B) Büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 5 yıl 19 ay 30 gün 5. (O.E) başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 5 yıl 5 ay 57 gün, (B.A) birden fazla kişi ile gece vakti ğağma suçlarından 5 yıl hapis cezası alarak tutuklanmışlardır.

Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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Zonguldak'ta aranan 63 kişi yakalandı 42’si tutuklandı
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