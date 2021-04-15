Zonguldak'ta aranan 63 kişi yakalandı 42’si tutuklandı

Konuyla ilgili olarak yapılan Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Zonguldak genelinde 01-15 Nisan 2021 tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmalarında; Asayiş suçlarından (60) şahıs, Narkotik suçlarından (3) şahıs olmak üzere toplam (63) şahıs yakalanmıştır. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizde yakalanan bu şahıslardan ; -0-5 yıl arası (36) şahıs -5-10 yıl arası (5) 10 yıl üzeri (1) şahıs olmak üzere toplam (42) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslar: (M.İ) dolandırıcılık suçundan 16 yıl 53 ay gün, (E.S) Açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 30 gün, (R.D) Cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 6 yıl 5 ay 4. (A.B) Büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 5 yıl 19 ay 30 gün 5. (O.E) başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 5 yıl 5 ay 57 gün, (B.A) birden fazla kişi ile gece vakti ğağma suçlarından 5 yıl hapis cezası alarak tutuklanmışlardır.

Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.