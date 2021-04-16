1 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehrin Kodu? 1 Plaka Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de gerek trafikte gerekse şehirler arası seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşıyoruz. İllere göre değişkenlik gösteren plaka kodları merak konusu olmaya devam ediyor. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 01 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 01 plaka nerenin kodu? 01 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.
01 plaka kodu Adana iline aittir. Adana'daki araç sahiplerinde 01 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir.
Adana iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 01 Numaralı plaka kodları bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olmaktadır.
Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları
01 A 0001 » 01 A 9999
01 AA 001 » 01 AZ 999
01 BA 001 » 01 BZ 999
01 CA 001 » 01 CZ 999
01 DA 001 » 01 DZ 999
01 EA 001 » 01 EZ 999
01 FA 001 » 01 FZ 999
01 GA 001 » 01 GZ 999
01 HA 001 » 01 HZ 999
01 KA 001 » 01 KZ 999
01 LA 001 » 01 LZ 999
01 MA 001 » 01 MB 999
01 NA 001 » 01 NZ 999
01 PA 001 » 01 PZ 999
01 SA 001 » 01 SZ 999
01 TA 001 » 01 TZ 999
01 UA 001 » 01 UZ 999
01 M 0001 » 01 M 9999
01 R 0001 » 01 R 9999
01 S 0001 » 01 S 9999
01 T 0001 » 01 T 9999
01 U 0001 » 01 U 9999
01 YD 001 » 01 YZ 999
Ceyhan
01 MY 001 » 01 MY 999
01 VA 001 » 01 VZ 999
01 F 0001 » 01 F 9999
01 L 0001 » 01 L 9999
01 V 0001 » 02 V 9999
Kozan
01 RA 001 » 01 RZ 999
01 D 0001 » 01 D 9999
01 Y 0001 » 01 Y 9999
İmamoğlu
01 R 0001 » 01 R 9999
Pozantı
01 P 0001 » 01 P 9999
Saimbeyli
01 YAA 01 » 01 YZZ 99
Turfanbeyli
01 Z 0001 » 01 Z 9999