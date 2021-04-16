2 Plaka Nerenin Kodu? 2 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu?

Türkiye'de gerek trafikte gerekse şehirler arası seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşıyoruz. İllere göre değişkenlik gösteren plaka kodları merak konusu olmaya devam ediyor. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 02 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 02 plaka nerenin kodu? 02 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.
02 plaka kodu Adıyaman iline aittir. Adıyaman'daki araç sahiplerinde 02 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adıyaman iline kayıtlı olduğu bilinir.
Adıyaman Merkez İlçe
02 AC 001 » 02 AZ 999
02 FA 001 » 02 FR 999
02 HA 001 » 02 HZ 999
02 J 0001 » 02 J 1999
02 A 0001 » 02 A 9999
02 M 0001 » 02 M 2000
02 MA 001 » 02 MZ 999
02 S 0001 » 02 S 9999
02 T 0001 » 02 T 2000
02 T 5000 » 02 T 6000
Kahta
02 D 6000 » 02 D 6999
02 J 6000 » 02 J 6999
02 KA 001 » 02 KH 999
02 M 4001 » 02 M 4030
02 S 6000 » 02 S 6999
02 T 4001 » 02 T 4040
02 T 6001 » 02 T 6005
Besni
02 D 2000 » 02 D 2999
02 DA 001 » 02 DC 999
02 DV 001 » 02 DZ 999
02 J 2000 » 02 J 2999
02 M 3000 » 02 M 3999
02 S 2000 » 02 S 2999
02 TA 001 » 02 TA 999
02 T 2001 » 02 T 2999
Gölbaşı
02 D 5000 » 02 D 5999
02 EA 001 » 02 EA 999
02 ED 001 » 02 EE 999
02 EL 001 » 02 EL 999
02 EN 001 » 02 N 999
02 M 2000 » 02 M 2999
02 EZ 001 » 02 EZ 999
02 T 3001 » 02 T 3999
Gerger
02 D 4000 » 02 D 4999
02 J 4000 » 02 J 4999
02 S 4000 » 02 S 4999
Sincik
02 D 8000 » 02 D 8999
02 J 8000 » 02 J 8999
02 S 8000 » 02 S 8999
Samsat
02 D 7000 » 02 D 7999
02 J 7000 » 02 J 7999
02 S 7000 » 02 S 7999