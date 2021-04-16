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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:27 Son Güncelleme: 16.4.2021 11:27

4 Plaka Kodu Hangi İlin? 4 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

4 Plaka Kodu Hangi İlin? 4 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir. Bu noktada 03 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, ? ve hangi şehir plakası? İşte tüm detaylar

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 04 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası?

04 PLAKA NERENİN KODU?

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları

04 M 0001 » 04 M 2999

04 AC 001 » 04 AZ 999

04 T 0001 » 04 T 2999

04 Z 0001 » 04 Z 4999

Doğubeyazıt

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

Patnos

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

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4 Plaka Kodu Hangi İlin? 4 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?
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