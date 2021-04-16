8 Plaka Kodu Hangi İlin? 8 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 08 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 08 plaka nerenin kodu? 08 neresi ve hangi şehir plakası?
08 Artvin Plakasıdır.
Artvin merkez, Hopa ilçesi, Şavşat ilçesi, Yusufeli ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Artvin Merkez Plaka Harf Grupları:
08 AC 001 – 08 AR 999
08 DA 001 – 08 DA 999
08 K 0001 – 08 K 4999
08 M 0001 – 08 M 4999
08 T 0001 – 08 T 0999
Hopa İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 AS 001 – 08 AV 999
08 K 5000 – 08 K 7999
08 M 5000 – 08 M 7999
08 T 1000 – 08 T 1999
Şavşat İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 HA 001 – 08 HZ 999
08 K 8000 – 08 K 8999
08 M 8000 – 08 M 8999
08 T 2000 – 08 T 2999
Yusufeli İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 K 9000 – 08 K 9999
08 M 9000 – 08 M 9999
08 T 3000 – 08 T 3999
08 YA 001 – 08 YZ 999