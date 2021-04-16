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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:30 Son Güncelleme: 16.4.2021 11:30

10 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? ?

10 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 10 Plaka Nerenin Kodu?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir. Bu noktada 10 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, ? 10 neresi ve hangi ? İşte tüm detaylar

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 10 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 10 plaka nerenin kodu? 10 neresi ve hangi şehir plakası?

10 PLAKA NERENİN KODU?

10 plaka kodu Balıkesir'e aittir.

Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Balıkesir ilinin merkezi ve ilçeleri 10ka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu plaka özel harfleri motor, traktör, otomobil gibi taşıtlarda görmek mümkündür. Bazı ilçeler ise aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

- Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)

- Balıkesir Erdek ( E )

- Balıkesir Edremit ( J )

- Balıkesir Havran ( H )

- Balıkesir Bandırma ( J )

- Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

- Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

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10 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 10 Plaka Nerenin Kodu?
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