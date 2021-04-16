Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç kızın feci ölümü! Dengesini kaybederek aşağı düştü
Giriş Tarihi: 16.4.2021 21:57 Son Güncelleme: 16.4.2021 22:37

Genç kızın feci ölümü! Dengesini kaybederek aşağı düştü

İHA
Genç kızın feci ölümü! Dengesini kaybederek aşağı düştü

'in ilçesinde bir apartmanın 11'inci katından düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 13 katlı apartmanın 11'inci katından oturan 14 yaşındaki Merve Sazlık iddiaya göre, pencereden çevreyi izlediği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sazlık'ı yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı Merve Sazlık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sazlık'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kızın feci ölümü! Dengesini kaybederek aşağı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA