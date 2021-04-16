13 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 13 Plaka Nerenin Kodu?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 13 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 13 plaka nerenin kodu? 13 neresi hangi şehir plakası?

13 PLAKA NERENİN KODU?

13 plaka kodu Bitlis iline aittir. Bitlis'teki araç sahiplerinde 13 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bitlis iline kayıtlı olduğu bilinir.

13 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinin plaka kodu 13'dir.

BİTLİS İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 13 plaka kodu ise Bitlis iline aittir. Bitlis şehrinde merkez, Tatvan, Adilcevaz, Güroymak, Ahlat, Güroymak ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BİTLİS İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

AC-AR 001-999: Bitlis Merkez

AU-AZ 001-999: Tatvan

CA-CZ 001-999: Adilcevaz

DA-DZ 001-999: Güroymak

-EA-EZ 001-999: Ahlat

FC 001-999: Adilcevaz

J 0001-0999: Merkez

J 1000-2000: Tatvan

J 2001-3000: Adilcevaz

J 3001-4000: Ahlat

J 5001-6000: Güroymak

K 0001-0999: Merkez

K 1000-2000: Tatvan

K 2001-3000: Adilcevaz

K 3001-4000: Ahlat

K 5001-6000: Güroymak

KA-KZ 001-999 : Tatvan

M 0001-0999: Merkez

M 1000-2000: Tatvan

M 2001-3000: Adilcevaz

M 3001-4000: Ahlat

M 5001-6000: Güroymak

T 0001-0999: Merkez

T 1000-2000: Tatvan

T 2001-2500: Ahlat

T 2501-3000: Adilcevaz

T 3001-3499: Güroymak

11 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 11 Plaka Nerenin Kodu?

12 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 12 Plaka Kodu Hangi İlin?