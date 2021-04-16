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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:06 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:21

’da korkunç olay! Yediği sonu oldu…

DHA
Adıyaman’da korkunç olay! Yediği çilek sonu oldu…

’da korkunç bir olay yaşandı. Otizmli Yunus Küçükkaya evde yemeye başladı. Ancak meyvelerden biri, nefes borusunu tıkadı. Hastaneye kaldırılan minik yavru tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

Korkunç olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Otizmli Yunus Küçükkaya'nın nefessiz kaldığını fark eden çalışanlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçükkaya, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Hastanede yapılan incelemede Küçükkaya'nın yediği çileğin soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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Adıyaman’da korkunç olay! Yediği çilek sonu oldu…
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