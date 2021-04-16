Akülü aracına kavuşan Baytar, gözyaşlarına boğuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu mahallesinde yaşayan yürüme ve konuşma engelli olan 42 yaşındaki Levent Baytar'ın tekerlekli akülü araç ihtiyacı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu tarafından giderildi.

Mumcu'nun elinden akülü tekerlekli aracını alan Baytar, sevinç gözyaşı döktü.

Mumcu, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıllık AK Parti iktidarı boyunca engelli hakları konusunda dünya standartlarını yakaladığını dile getirerek; "Devletimiz ve Hükümetimiz yalnızca engelli hakları ile ilgili değil her konuda vatandaşlarımızın yanında, her daim onlara destek olarak yaşamlarını kolaylaştırmak gayreti içerisinde. Bizler AK Parti iktidarı olarak engelli vatandaşlarımızın tüm imkanlardan faydalanabilmesi adına büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Devlet olarak vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlarımızla hem kendi imkânlarımızla engelli vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

"ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİMİZE BEKLİYORUZ"

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu belirten Mumcu; "Partimiz engelli vatandaşlarımıza destek olmak adına büyük bir hassasiyetle çalışmaktadır. Bünyemizde kurmuş olduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezi ile engelli vatandaşlarımıza ulaşarak sorunların çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza birebir iletişim halinde olan Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlumuz İl Yönetim Kurulu Üyemiz Volkan Bozali, yönetici arkadaşlarımızla birlikte engelli vatandaşlarımızla iletişim sürecini hassasiyetle takip ediyoruz. Bu vesileyle; bütün engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarını yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak adına Engelli Koordinasyon Merkezimize davet ediyoruz." şeklinde konuştu.