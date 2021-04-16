Alanya Belediyesi'nden Ramazan denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü, zabıta komiserleri, çevre ve gıda mühendislerinden oluşan bir ekip, Alanya merkez ve mahallelerdeki fırın işletmelerini, kasapları, pastane ve imalathaneleri denetledi. Belediye Zabıta ekiplerinin ekmek fırını, kasap ve pastanelerde başlatılan denetimlerin tüm gıda işletmelerine yayılacağı ve Ramazan boyunca sıkı bir şekilde devam ettirileceği açıklandı.

İŞLETMELER A'DAN Z'YE DENETLENİYOR

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı denetimlerde, başta hijyen olmak üzere gıdaların soğuk hava depolarında saklanması, pişirme koşulları, kullanılan yağlar, malzemelerin kalitesi ve son kullanma tarihleri, gıda boyaları gibi konuların yanı sıra covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler, haşere ilaçlaması ve dezenfekte, atık yağların saklanması ve yakıt tanklarının çevre güvenliklerini kontrol ediyor.

UZUNSAKAL: "VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN 7/24 GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Alanya Belediyesi olarak gıda işletmelerine yönelik sürekli denetimlerin yapıldığını vurgulayan Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Zabıta ve gıda mühendislerinden oluşan ekibimizle her zaman düzenli olarak yaptığımız fırın ve gıda işletmelerindeki denetimlerimizi Ramazan ayında sıklaştırdık. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çevre, gıda, hijyen denetim ekibimizle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketmesi açısından 7/24 görevimizin başındayız. Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz. Bu konuda bütün Alanya esnafından titizlik ve duyarlılık bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar temenni ediyor, esnaflarımıza da bereketli satışlar diliyorum." dedi.