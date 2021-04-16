Antalya’da akılalmaz olay! Utanmadan TikTok’ta paylaştı!

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı…Bir rot balans çalışanının çektiği video, ağızları açıkta bıraktı. Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi.
Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
Videosunu da Tik Tok hesabında paylaştı. Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi. İşte o anlar...
Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video