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Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:42 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:01

’da akılalmaz olay! Utanmadan ’ta paylaştı!

İHA
Antalya’da akılalmaz olay! Utanmadan TikTok’ta paylaştı!

’da, ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir genç, seyir halindeyken kullandığı aracın direksiyonunu çıkarttı. Sürücü, o anlarda çekilen videoyu da ’ta paylaştı. İşte akılalmaz olayın detayları…

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı…Bir rot balans çalışanının çektiği video, ağızları açıkta bıraktı. Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Videosunu da Tik Tok hesabında paylaştı. Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi. İşte o anlar...

Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video

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Antalya’da akılalmaz olay! Utanmadan TikTok’ta paylaştı!
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