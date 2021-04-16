Aracını satışa çıkaran adam hayatının şokunu yaşadı!

Edinilen bilgiye göre, pazarda sebze satarak geçimini sağlayan Hüsnü Yiğit, 1,5 yıldır evinin karşısında park halinde bulunan 1990 model Kartal marka aracını satışa çıkardı. Aracını satmak için 6 bin liraya anlaşan Hüsnü Yiğit dün beklediği müşteri gelmeyince aracı park halindeki yerinde bu sabah ateşe verilerek yakıldı.