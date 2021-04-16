Aşılamada hedef yaz sonu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan pandemiyle mücadelenin en kritik süreci olan aşılamayla ilgili önemli mesajlar verdi.Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldı. Aşı yapılan yaklaşık 12 milyon kişiden 8 milyonunun ikinci doz aşısı tamamlandı. 3 aylık sürede iyi bir noktaya gelindi.Gelecek aylarda aşılananların sayısının artmasıyla Kovid-19'a karşı daha avantajlı duruma gelinecek. Haziran sonunda 40 yaş üstü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşların Kovid-19 aşılarının bitirilmesi hedefleniyor.: 1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5.3 iken geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1.3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor.65 yaş üstü vatandaşlarımız, aşı zamanı geçmesine rağmen hemen başvurarak aşılarını olabiliyorlar. Fakat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor. Zira halen hastanede yatan, ağır hasta olan, vefat eden kişilere baktığımızda maalesef 65 yaş üstü büyüklerimiz ağırlıktalar. Bu da aşılarını olmadıkları için. 1 Ocak itibarıyla tüm vakalar içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 17.7'lik bir paya sahipken, bu hafta başı itibarıyla geldiğimiz noktada yüzde 8.2'lik paya sahip. Yani yarıdan fazla miktarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmasında düşme söz konusu.Sırası gelenler vakit kaybetmeden aşı yaptırmalı. Aşı yaptıranların da yaptırmayanların da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması, virüsün yayılımını önlemek için en doğru yaklaşım.Başkan Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak. Tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında. Uzmanlar AVM, kuaför ve okulların tamamen kapatılması, özel sektör ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının gelebileceğini söylüyor. Zübeyde YALÇIN/ANKARA