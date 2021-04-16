‘Babacığım beni atma’ demişti! O baba tutuklandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde 14 Nisan günü tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa Analık kendisine büyü yapıldığını iddia edip, eşi Eda ve Ela'yı rehin aldı. Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dama çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa Analak'ı ikna etmeye çalıştı.

Ancak polislerin tüm uyarılarına rağmen Analık ikna edilemedi. Kızını damdan aşağıya sarkıtıp atmakla tehdit etmeyi sürdüren Mustafa Analık'ı ailesi ve yakınları da ikna etmeyi başaramadı. Babasına sarılan küçük kız "Ne olur evimize gidelim, babacığım beni atma baba " diyerek gözyaşı döktü.

Bir süre sonra eşi Eda ve kayınpederi Mehmet Yavuz, Mustafa Analık ile konuşmak için dama çıktı.

Kayınpeder damadının dalgınlığından yararlanıp torununu tutmaya çalıştığı sırada damın çevresinde bulunan polisler müdahale etti. Analık biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilirken, küçük kız annesine teslim edildi.

Bu arada emniyetteki ifadesinde eşiyle kavga ettiğini bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden Mustafa Analık adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Analık tutuklandı.