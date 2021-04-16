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Giriş Tarihi: 16.4.2021 23:19

Balyozla 'ye saldıran şahıstan şaşırtan ifade

İHA
Balyozla Ulu Cami'ye saldıran şahıstan şaşırtan ifade

'da balyozla 622 yıllık 'nin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan şahsın polise verdiği ifadesinde "Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan şahıs akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. Şahsın polise verdiği ifadesinde "Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi.



Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.
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Balyozla Ulu Cami'ye saldıran şahıstan şaşırtan ifade
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