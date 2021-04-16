Bebeğinin mezarı başında intihar etti

İzmit'te yaşayan Erkan Metin, sabah saatlerine Ramazan ayı nedeniyle Kuran-ı Kerim okumak için İzmit Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına gitti. Burada 37 yaşındaki oğlu Muammer Metin'i başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muammer Metin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

6 AY ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Metin'in, yaklaşık 6 ay önce doğum sırasında bebeklerini kaybettiği ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre, bebeğinin mezarı başında tabancayla intihar ettiği tahmin edilen gencin bir lastik fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Muammer Metin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Oğlunu kanlar içinde bulan acılı baba Erkan Metin ise olay yerinde gözyaşlarına hâkim olamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.