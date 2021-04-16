BİM 16 Nisan 2021 kataloğu ile büyük Cuma indirimleri başladı! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin satışa çıktığı BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Milyonlarca vatandaş indirimli ürünleri sabırsızlıkla beklenirken market zincirinin günde binlerce ziyaretçisi oluyor. Her eve ve her ekonomiye hitap eden ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünlerde bu hafta; elektronik aletlerden teknolojik aletlere; çeyizlik eşyalarından mutfak araç gereçlerine varana kadar pek çok çeşit ürün yer alacak. İşte BİM 16 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük Cuma indirimleri başladı. İndirimlerin gelmesi ile birlikte BİM aktüel ürünler listesi araştırılırken bu hafta yemek takımı, tencere seti, bornoz ve havlu takımları gibi ürünler yer alırken öte yandan çeşitli araç gereç takımları da indirim listesinde yer alacak. İşte 16 Nisan 2021 Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 16 NİSAN 2021 CUMA!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte indirimli BİM aktüel ürünler listesi 16 Nisan 2021 Cuma!