Bir ‘Garip’ ceza!

Gaziantep'te yaşayan Garip Çelebi'nin başına adı gibi garip bir olay geldi. Hayatında hiç gitmediği sadece dizi ve filmlerde gördüğü İstanbul'dan adına gelen trafik cezasıyla şok yaşadı. Geçimini üç tekerli el arabası ile çöplerden hurda ve kağıt toplayarak sağlayan Garip Çelebi, başından geçenleri şaşkınlık içinde anlattı. Üç tekerli el arabasından başka aracı olmadığını belirten Çelebi, 34 TB 2359 plakalı bir nakliye aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddiasıyla İstanbul'da ceza kesildiğini ve ceza makbuzunun ise kendi adına düzenlediğini söyledi. İstanbul'a hiç gitmediğini ve hiç aracının da olmadığını söyleyen Çelebi, asıl şoku ise mahkemeden gelen ret cevabıyla yaşadığını kaydetti. Çelebi, "Gaziantep'ten hiç dışarı çıkmadım, ayağımdaki ayakkabı, üstümdeki mont hepsini çöpten aldım giyiyorum. Cebimde param 15 lira, bu parayla mı gideceğim ben" dedi. Cezayı ödemek için çöpten hurda toplamaya devam eden Garip, çöp konteynerine atılan Türk bayrağını çıkartarak öpüp cebine koyarak işine devam etti.