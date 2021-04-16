Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, File market ve bakkal çalışma saatleri (16-17 Nisan 2021)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce kişi bu noktada araştırmalarına başladı. Sabah saatlerinden itibaren "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile tüm bu soruların yanıtını verdi. Buna göre; Marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros, File, Carrefour market ve bakkal çalışma saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçi gibi işletmeler belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bu işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

İşte market çalışma saatleri;