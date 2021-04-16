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Giriş Tarihi: 16.4.2021 23:53

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu , , , , File market ve bakkal çalışma saatleri (16-17 Nisan 2021)

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, File market ve bakkal çalışma saatleri 16-17 Nisan 2021

Kısmi kapanma sürecinde ilk hafta sonu öncesi binlerce kişi araştırmasına çıktı. 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak olan sürecinde belirli ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar ikametlerine yakın işletmelerden belirlenen saat aralıklarında alışverişlerini gerçekleştirebilecek. Bu noktada “Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 17-18 Nisan Cumartesi Pazar , , , , File, market ve bakkal çalışma saatleri…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce kişi bu noktada araştırmalarına başladı. Sabah saatlerinden itibaren "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile tüm bu soruların yanıtını verdi. Buna göre; Marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros, File, Carrefour market ve bakkal çalışma saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçi gibi işletmeler belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bu işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

İşte market çalışma saatleri;

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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).


65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.


Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, File market ve bakkal çalışma saatleri (16-17 Nisan 2021)
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