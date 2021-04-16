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Giriş Tarihi: 16.4.2021 22:26

'da büyük yangın! Tarihi bina alevlere teslim oldu

İHA
Bursa'da büyük yangın! Tarihi bina alevlere teslim oldu

'da bir antikacı dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor. 2 katlı tarihi binayı tamamen saran alevler geceyi aydınlattı. Ahşap binanın yan duvarları bir süre önce yandaki inşaat sebebiyle yıkılmıştı

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, 2 katlı ahşap binayı tamamen sararken, alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yasandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Ayrıca iş yeri sahibi, baygınlık geçirirken gözyaşlarına boğuldu. Yangın sebebiyle binlerce lira değerindeki antika eşyalar kullanılamaz hale geldi. 9 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Bursa'da büyük yangın! Tarihi bina alevlere teslim oldu
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