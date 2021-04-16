Bursa'da kadını sürüklemişlerdi! O hırsızlar enselendi!





KAMERALAR İZLENDİ



Çevredeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin daha önce de aynı suçtan emniyette kaydı olan N.K, B.K, M.S ve F.K. olduğu tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları aracı satacakları bilgisine ulaşan polis, dün düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.