Bursa’da olaylı saatler

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek mahallesinde yaşayan ve aralarında eskiye dayalı bir husumet bulunan iki aile yeniden kavgaya tutuştu. Çok geçmeden büyüyen kavga sokaklara taştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Havaya uyarı ateşi açan polis olayların büyümesini engelleyemedi. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgaya karışanların sayısı 100'ü geçti. Bunun üzerine bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavgaya yapılan müdahale sonrası gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Olaylarda 8 kişi gözaltına alındı. Polisin, aynı sokakta güvenlik önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.