Büyük ve riskli ameliyatlara gerek kalmadı

KTÜ Farabi Hastanesi, Girişimsel Radyoloji alanında Türkiye'nin ileri gelen sayılı merkezlerinden biri, bu merkez de görev yapan Prof. Dr. Hasan Dinç ve Doç. Dr. Şükrü Oğuz, son teknoloji cihazlar kullanarak hayat kurtarıcı ve kritik işlemleri, merkezde başarıyla gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Hasan Dinç ve Doç. Dr. Şükrü Oğuz'un önderliğindeki ekip, yakın zamanda Trabzon'da 2 hastanın daha sağlığına kavuşmasını sağladı.

İlk olarak sağ kolda ve bacakta güç kaybı ve konuşma bozukluğu ile KTÜ Farabi Hastanesi'ne getirilen 37 yaşındaki hastanın, yapılan tetkikleri sonucunda, inme (felç) geçirdiği tespit edildi. İnme nedeni belirlenen hasta , acilen Girişimsel Radyoloji Ünitesi'ne yönlendirilerek ,burada yapılan tedavi de hastanın beyin damarına darlık olan bölüme kapalı yöntem ile kasık damarından girilerek stent takıldı. Zorlu geçen girişimsel işlem sonucunda hasta, büyük ve riskli bir ameliyata gerek kalmadan tüm şikâyetleri düzelerek kısa bir sürede sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Merkeze yönlendirilen 48 yaşındaki bir diğer hastanın yapılan ilk incelemelerinde ise, beyin kanaması bulgularına rastlandı. Patlaması an meselesi olan anevrizmaya, kapalı yöntemle kasık atar damarından girilerek sağ ve sol arka beyin damarını korumak için stent yerleştirildi ve kritik olan anevrizma, koil (tel yumak) ile kapatıldı. Yapılan tedavinin ardından hastanın şikayetleri ortadan kaldırıldı ve hasta kısa bir süre de iyileşerek taburcu oldu.