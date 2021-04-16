Ceza evi firarisi 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hırsızlık suçundan aranması olan bir şahsın Kızlarpınarı Mahallesinde bulunan ikamette saklandığı bilgisini alması üzerine sabah saatlerinde eve baskın düzenledi. evde yakalanan Bahadır H.M, (29) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Bahadır H.M yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.