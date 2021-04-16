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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:45

Ceza evi firarisi 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

MEHMET AL
Ceza evi firarisi 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde polis ekipleri cezaevi firarisi ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı, şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hırsızlık suçundan aranması olan bir şahsın Kızlarpınarı Mahallesinde bulunan ikamette saklandığı bilgisini alması üzerine sabah saatlerinde eve baskın düzenledi. evde yakalanan Bahadır H.M, (29) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Bahadır H.M yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Ceza evi firarisi 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
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