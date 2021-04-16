Covid aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı randevusu almak isteyenlerin sayısı bir hayli artıyor. Yaş, kronik hastalık ve meslek gibi öncelikleri nedeniyle aşı sırası gelen birçok vatandaş aşı randevusu alma konusunda bilgi edinmek istiyor. Coronavirüs aşı randevusu almak için internette araştırma yapan vatandaşlar, Covid aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Aşı olmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı randevu ekranı ile kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarından işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreciyle alakalı olarak hizmetin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı. Aşı olmak isteyenler Covid aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Kişiler sistemin açılmasıyla beraber e-Devlet, MHRS, SMS, Telefon araması ile koronavirüs aşı randevusu alabiliyor. İşte covid aşı randevusu alma ekranı ve detayları…

COVİD AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşılama süreci hız kesmeden devam ederken covid aşı randevusu alma ekranı yoğunluğu sürüyor. Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.