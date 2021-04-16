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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:32

randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile

Covid aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı randevusu almak isteyenlerin sayısı bir hayli artıyor. Yaş, kronik hastalık ve meslek gibi öncelikleri nedeniyle aşı sırası gelen birçok vatandaş aşı randevusu alma konusunda bilgi edinmek istiyor. Coronavirüs aşı randevusu almak için internette araştırma yapan vatandaşlar, randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Aşı olmak isteyenlerin koronavirüs aşı randevu ekranı ile kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarından işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte E nabız ve MHRS ile

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreciyle alakalı olarak hizmetin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı. Aşı olmak isteyenler randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Kişiler sistemin açılmasıyla beraber , MHRS, SMS, Telefon araması ile koronavirüs aşı randevusu alabiliyor. İşte alma ekranı ve detayları…

COVİD AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşılama süreci hız kesmeden devam ederken covid yoğunluğu sürüyor. Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.

Covid aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı

COVID

randevusu almak isteyen vatandaşların (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.

AŞI RANDEVUSU ÜZERİNDEN ALINIR MI?

Aşı için randevu almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden randevu alınıp alınamayacağını da merak ediyor. Turkiye.gov.tr ya da e-Nabız'dan giriş yapan vatandaşlar, arama bölümüne MHRS yazarak yönlendirildikleri ekrandan da başvuru yapabilmektedir.

Covid aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve kişisel şifre ile giriş yapılır. Ardından "Randevu Al" butonuna tıklanır. Açılan pencereden "Aşı Randevusu Al" seçeneği tıklanır. MHRS açıldığında hastane veya aile hekimliği tercihi yapılarak randevu işlemi tamamlanır.

AŞI SIRASI GELDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar aşı durumunu e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilir. Kısa mesaj için ASI yazıp boşluk bırakıp, T.C. Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp göndermek gereklidir.

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Covid aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı
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