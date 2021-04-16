Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Bağlar İlçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Jandarma ekipleri, söz konusu kişiyi bir süre takibe aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu tarihi eser kaçakçısını Bağlar ilçesi Karamusa Küme Evleri'nde tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakaladı. Üzerinde yapılan aramada 35 adet tarihi eser ele geçirilen tarihi eser kaçakçısı, gözaltına alındı.

Jandarma ele geçirilen tarihi eserleri muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.