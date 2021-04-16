E Posta Nasıl Yazılır? Etkili Bir E-Posta (E-Mail) Yazım Kuralları ve Özellikleri

E-posta iletişimin vazgeçilmez bir parçası. Gün içinde pek çok e-posta gönderiyor ve alıyoruz. E-postaları yazarken dikkat edilmesi gerekenler daha güçlü ve etkili iletişimin anahtarını oluşturduğundan yazılan e-postaların bu kurallar dahilinde olması son derece önemli. Peki, e-posta nasıl yazılır? E-posta yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

E-POSTA NASIL YAZILIR?

E-posta nasıl yazılır sorusunun cevabı oldukça kapsamlıdır. E-posta yazımında dikkat edilmesi gereken; kime, ne ile alakalı bir mail gönderdiğinizdir. E-postanızı oluştururken normal ya da profesyonel hangisi olmanız gerektiğine karar verdikten sonra e-postanızı oluşturmaya başlayabilir ve diğer aşamalara geçebilirsiniz. İşte e-posta nasıl yazılır sorusuna ilişkin detaylar şu şekildedir;

E-postanızı yöneticinize iletmek durumunda kaldığınızda profesyonel bir tavır sergilemeniz gerekir. Burada yapmanız gereken selamlaşma ile başlamak ve gereksiz cümleler kullanmaktan kaçınarak kısa ve öz hali ile e-postanızı oluşturmaktır.

İş arkadaşlarınıza bir e-posta göndermeden önce, alıcının okuma işleminden sonra ne yapmasını istediğinizi sağlayın. E-postanızın asıl amacını saptırmadan, mesajınıza ilave ettiğiniz tüm içeriğin bu işlemi onayladığından emin olun. Örnek verecek olursak; alıcının eklemiş olduğunuz bir raporu incelemesini istediğinizde; raporu neden incelemesi gerektiğini, bildirim açısından nelere ihtiyacınız olduğunu ve verilen görevin ne zaman tamamlanmasını istediğinizi belirtin.

Arkadaş, eş veya dostunuza e-posta gönderirken ise yine yakınlık derecenizi göz önünde bulundurarak bu doğrultuda uygun bir mesaj gönderebilirsiniz.

E-POSTA YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Gündelik yaşamda kullandığımız pek çok ifade ve dış görünüşümüz profesyonel alanda değişim göstermektedir. Bu nedenle e-posta yazımında dikkat edilecek en önemli konu kullanılan dilin e-posta gönderilecek kişiye uygun bir tarzda olması gerektiğidir. Bunun haricinde eposta yazarken dikkat edilmesi gereken konuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün;