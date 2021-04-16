Evli kadınla ilişki yaşadığı için arkadaşını vurdu

Olay, 12 Nisan'da Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit G. ile Davut Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.'ye ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ç.'yi yakaladı. Davut Ç.'nin, ifadesinde, evli olan Hamit G.'nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu söylediği öğrenildi. Davut Ç., tutuklanırken, hastanede tedavi gören Hamit G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.