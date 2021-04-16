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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:19

Evli kadınla ilişki yaşadığı için arkadaşını vurdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Evli kadınla ilişki yaşadığı için arkadaşını vurdu

'da, tartıştığı arkadaşı Hamit G.’yi (42) tabancayla vurup yaralayan Davut Ö. (37), polis tarafından yakalandı. Davut Ö. ifadesinde, Hamit G.’nin, evli bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisini uyarmasına karşın, bu ilişkiye devam edeceğini söylemesi üzerine vurduğunu iddia etti.

Olay, 12 Nisan'da Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit G. ile Davut Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.'ye ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ç.'yi yakaladı. Davut Ç.'nin, ifadesinde, evli olan Hamit G.'nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu söylediği öğrenildi. Davut Ç., tutuklanırken, hastanede tedavi gören Hamit G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Evli kadınla ilişki yaşadığı için arkadaşını vurdu
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