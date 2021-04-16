Gençlerin yeni buluşma noktası: TÜGVA TV

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) YouTube'da da gençlerin buluşma noktası oldu. Birbirinden renkli içerikleri ile TÜGVA TV, ulusal bir televizyon kanalında bulunabilecek pekçok içeriğiyle izleyicileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.00'de yayınlanan programlar gençlerin dikkatini çekiyor.

Zaman Tüneli'nde geçmişten günümüze isimlerini altın harflerle tarihe yazdıran şahıslar, değeri her geçen gün daha da artan yapılar ve tarihe yön veren olaylar ekrana taşınıyor. Gençler sanata dair her şeyi ise Sanat Kadrajı programında bulabiliyor. TÜGVA TV'de gençliğin gündemini takip etmenin yanı sıra gündeme yön veren hatta gündemi kendi belirleyen gençler, Genç Gündem programında buluşuyor. 5 Soruda Anlat, Genç Projeler ve Genç Müzik programları da kısa sürede gençlerin büyük beğenisini kazandı.

Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde her 1 dakikada 400 saatlik videonun yüklendiği YouTube'da video izlemek, iş ve uykunun ardından en fazla zaman harcanan aktivite haline gelmiş durumda. Türkiye'deki tablo da farklı sayılmazken, 16-24 yaş aralığının yüzde 72'sinin YouTube'da video izlemek için zaman ayırdığı görülüyor.

Gençlerin çok önemli bir kısmının yer aldığı platformda, Türkiye Gençlik Vakfı da üzerine düşeni yaptı. Zararlı birçok içeriğe de ev sahipliği yapan YouTube platformunda, tamamen gençlere yönelik, güzel örnek olmayı hedefleyerek faydalı, eğitici ve keyifli içerikler üretmek için TÜGVA TV yayın hayatına başladı. 1 Mart'ta programlarını yayınlamaya başlayan kanalda millî ve manevî değerlerin ışığında; gündemden kültür sanata, teknolojiden spora, vakıf projelerinden toplumsal olaylara kadar birbirinden çeşitli konularda gençlerin ilgisini çekecek içerikler üretiyor.

TV KANALI FORMATINDA BİR YOUTUBE KANALI

Sıradan YouTube kanallarının aksine, TÜGVA TV haftada birkaç gün video yayınlanan bir kanal değil. TÜGVA TV adı üzerinde bir TV kanalı formatında işleyen bir YouTube kanalı. Gençler için üretilen içerik ve programlar hafta içi her gün saat 20.00'de yayınlanırken; yayın öncesinde yayınlanan fragmanlar gençlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Zaman Tüneli'nde, geçmişten günümüze isimlerini altın harflerle tarihe yazdıran şahıslar, değeri her geçen gün daha da artan yapılar ve tarihe yön veren olaylar varken, gençler sanata dair her şeyi Sanat Kadrajı programında bulabiliyor. TÜGVA TV'de gençliğin gündemini takip etmenin yanı sıra gündeme yön veren hatta gündemi kendi belirleyen gençler, Genç Gündem programında buluşuyor.

Geçmişe, geleceğe ve yarına dair ne varsa 5 Soruda Anlat programında anlatılıyorken; vakıf genelinde gençlik için birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere dair merak edilen her şey Genç Projeler'de anlatılıyor. TÜGVA TV'de müzik de var! Genç Müzik programıyla, gençler birbirinden güzel eserleri dinlemekle kalmıyor, hikayelerine de kulak veriyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜGVA TV'YE DESTEK

Gençlerin YouTube'daki yeni adresine birçok ünlü isimden de videolu destek geldi. Tarih araştırmacısı ve yazar olan Mehmet Dilbaz, TÜGVA TV için, "Kültürden sanata, tarihten medeniyete istediğiniz her şey gençlerin dilinden, gençlerin tarzıyla ve gençlerin ağzıyla TÜGVA TV'de. Evet! Biz de keyifle takip ediyoruz, gençlerimizi bu bağlamda çok seviyoruz. TÜGVA TV'yi izleyelim" derken; televizyon programı sunucusu ve köşe yazarı İsmail Kılıçarslan, "Yetişkinlerin ürettiği sıkıcı içeriklerden sıkıldıysanız oyunuzu tıpkı benim gibi gençlerden yana kullanabilir, TÜGVA TV'de pırıl pırıl gençlerin hazırladığı pırıl pırıl içerikleri izleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum, size de tavsiye ediyorum" dedi.

"DAHA MUTLU BİR HAYATA KAPI ARALAYIN"

TÜGVA TV için yazar İskender Pala da şu değerlendirmede bulundu: "Kültür ve sanat içerikli programlar ile izleyicinin daha derinden bir kimlik edinmesi, daha sağlıklı düşünebilmesini sağlayarak, dünya görüşüne sahip olması ve daha mutlu bir hayata kapı aralaması gerekecektir. TÜGVA TV'nin kültür ve sanat programlarını mutlaka izleyin..."

İBRAHİM SADRİ DE ÖNERDİ

Sunucu İbrahim Sadri ise, "Sevgili gençler kültür sanat tarih müzik gündem; birbirinden keyifli içeriklerin olduğu bir YouTube kanalıyla tanıştım. Adı TÜGVA TV. Ben de sizin bu güzel kanalı takip etmenizi öneriyorum" sözleriyle gençleri TÜGVA TV'ye davet etmesi dikkat çekti.