Getir, Kovid-19 pandemisi süresince en çok tercih edilen online market ve yemek siparişi uygulamaların başında yer almaktadır. Basit ama hızlı bir şekilde evlerdeki ihtiyacın giderilmesini amaçlayan Getir, bunun karşılığını da müşterilerine iyi hizmet garantisi ile yansıtmaktadır.

GETİR MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Getir üzerinden verilen siparişler tüketicilere ulaştırılırken zaman zaman çeşitli sorunlar ya da gecikmeler de yaşanabilmektedir. Tüketiciler de yaşadıklarını sorunları Getir müşteri hizmetleri telefon no ile halletmeye çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Getir müşteri hizmetleri telefon numarası ve direkt bağlanma önem arz etmektedir. Getir iletişim numarası tuşlandığında tüketicileri alanında uzman personeller karşılamakta ve sorunların bir an önce düzeltilmesini sağlamaktadır.

Getir müşteri hizmetleri telefon numarası: 0850 532 50 50

GETİR MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Getir uygulaması üzerinden siparişlerin çeşitli saat aralıklarında verildiği düşünüldüğünde, Getir müşteri hizmetleri çalışma saatleri de bir diğer önemli konu olarak öne çıkıyor. Getir müşteri hizmetleri ile günün her saati iletişim desteği alabilirsiniz.

GETİR NEDİR?

İlk olarak 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir Market, kısa sürede ismini duyururken, özellikle pandemi sürecinde hemen her evin kullandığı bir uygulamaya dönüştü. Önceleri sadece İstanbul'da hizmet veren market, şu anda Türkiye çapında 21 ilde hizmet veriyor.

Motorlu kurye dışında araçla da sipariş getiren Getir, aynı zamanda yemek siparişi hizmeti de veriyor. Michael Moritz öncülüğündeki yabancı yatırımcılar uygulamaya 38 milyon dolar yatırım yapmıştır. GetirYemek Türkiye'nin 81 ilin tamamında kullanılan ilk Çevrimiçi yemek siparişi markası oldu.

Getir Çalışma Saatleri 2021: Hafta sonu Getir kaça kadar açık? Getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor?