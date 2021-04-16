Gezmeye gidiyorum diye ayrılan yaşlı adamdan 2 gündür haber yok

Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nail Özcan boş şişe toplamak için dün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki evinden aracıyla ayrıldı. Özcan, ailesine son olarak ilçenin 15 kilometre uzaklıktaki Beştepeler mevkisinde olduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde kendisinden haber alamayan aile olayı Jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor. Beştepeler bölgesinde aracı bulunan Özcan'a ulaşılması için çalışmalar sürerken, Nail Özcan'ın boş şişeleri satarak geçimini sağladığı öğrenildi.