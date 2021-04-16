Gölcük’te kaza 1 kişi yaralandı

Gölcük İlçesi Mobil Işıklar mevkiinde önceki akşam saat 19.15 sularında meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Ö. isimli taksicinin aracı ile akaryakıt istasyonundan çıkıp, yola girmek istediği esnada, Karamürsel istikametinden gelmekte olan Bedrettin Ş. idaresindeki tanker çarptı.
Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Bedrettin Ş'nin kullandığı tanker, kaza sonrası karşı şeride geçip yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.
Kazada taksi sürücüsü hafif yaralanarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.