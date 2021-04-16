Havayı kirletenlere Drone’lu suçüstü

Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında, hem havadan hem karadan denetimlerini sürdürüyor. Mergiç Mahallesinde Drone destekli yapılan denetimlerde, lastik yakan şahısların ekipleri fark edip kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Bir tarlaya girerek izini kaybettirmeye çalışan şahıslar ilginç görüntüler oluşturdu.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Düzce'de özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynaklar geçtiğimiz aylarda madde madde tespit edildi. Yapılan teknik incelemelerin ardından hava kirliliği ile topyekûn mücadele başlatan Düzce Belediyesi denetimlerini de sıklaştırdı. Düzce'nin çeşitli noktalarında Drone ile kuş bakışı tarama yapan Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Drone görüntülerine bu kez Mergiç Mahallesinde lastik yakan şahıslar takıldı.

DRONU FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Mergiç Mahallesinde duman izlerini takip ederek lastik yakılan noktayı belirleyen ekipler, yakılan lastiğin yakınındaki şahısları tespit etti. Lastikleri ateşe verdiği tahmin edilen şahıslar Dronu fark edince ne yapacaklarını şaşırdı. Yaklaşık 200 metre yaya olarak kaçan şahıslar Drone ile saniye saniye kayıt altına alındı. Drone'u fark edip kaçan şahıslar yakında bulunan yerleşim merkezinde gizlenerek izlerini kaybettirdi. İtfaiye ekipleri ise küçük çaplı çıkan yangını söndürdü.

1 MİLYONA KADAR İDARİ CEZA UYGULANACAK

Hava kirliliğine büyük etkisi olan lastik ve atık yağ yakımı konusunda denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 2021 yılında atık yağ ve lastik yakanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, hava kalitesinin düşmemesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.