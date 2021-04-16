İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Yılda dört defa yapılan ve Diyarbakır'ın istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek adına Valilik bünyesinde ilgili kamu kurum temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Karaloğlu başkanlığında toplandı.

İl genelinde, istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin masaya yatırıldığı ve 2021 yılında istihdama dönük yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı Valilik Hevsel salonunda gerçekleştirildi.

İSTİHDAM YÜZDE 10 ARTIŞ GÖSTERDİ

Toplantıda yaptığı konuşmada geçen senenin aynı dönemine göre istihdam sayılarında yüzde 10'luk bir artışın olduğunu belirten Karaloğlu, Diyarbakır'ın iş ve istihdam yaratma konusunda pozitif bir ivmede olduğunu söyledi.

"KAMU OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Karaloğlu sözlerini "Artık kamunun görevlerinden bir tanesi de yeni istihdam alanları yaratılması noktasında, hem yeni düzenlemeler yapmak, hem de özel sektörün önünü açmak. Biz de Diyarbakır'da bunu yapmaya gayret ediyoruz. Hem hizmet sektöründe, hem sanayide, üretimde, işverenlerimizin iş dünyamızın önünü açmak, onların daha çok istihdam yaratmaları noktasında, kamu olarak elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Diyarbakır'da en önemli işlerimizden birisi, belki bir numaralı işimiz, yine istihdamı oluşturacak faaliyetler noktasında hem kamu olarak yapmamız gerekeni yapmak, hem de özel sektöre bu konuda desteklerimize devam etmek olacak." diyerek sürdürdü.

Vali Karaloğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından toplantıda Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail KOÇ tarafından devam eden program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Koç, yaptığı sunumda, 2021 yılının ilk 3 ayında İŞKUR'a 29 bin 595 başvuru yapıldığını, 17 bin 502 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 187'si engelli olmak üzere toplamda 3 bin 971 kişinin işe yerleştirilmesinde aracılık edildiğini, 2 bin 266 kişinin aktif işgücü programlarından yararlandırıldığını aktardı.

ilimizde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik istişarelerde bulunulan toplantı, kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.