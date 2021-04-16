İstanbul baharı lalelerle karşılıyor

İstanbul'da baharın gelişi meydanlara ve caddelere ekilen lale soğanları ile renkleniyor. Fatih Belediyesi tarafından Sultanahmet meydanına ekilen lalelerle birlikte Emirgan'da da lale şöleni oluşturuldu.



Türk kültüründe bir devre adını vermiş olan lalelerle ile adeta görsel şölen yaşatan Emirgan'da bahar mevsimi lalelerle karşılanıyor.



Koronavirüs sonrası yasakların gelmesiyle evlerde kapalı kalan insanlar sağlığın kaynağı doğayı lalelerle donatıp görsel şölene hazırlandı. Yasakların kalkması sonrasında toplumun büyük çoğunluğu salgından kaçıp sağlıklı ortamda bulunmak istediği Emirgan Korusu lalelerle donatıldı.



İstanbul'da baharın karşılanması için Fatih Belediyesi tarafından Sultanahmet'teki bahçelere laleler ekilmeye başlandı. Rengarenk lalelerin görsel şöleni turistleri mest etti. Baharla birlikte İstanbul'un turistik bölgelerinde lalelerin artacağı kaydedildi.