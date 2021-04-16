İstek Vakfı davasında karar çıktı!

İstanbul'da bir özel bir vakfa ait Kartal İstek Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşında çocuğun taciz edildiği iddiasına ilişkin olayda mağdur kız çocuğu S.A'nın annesi A.A, okulda beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olan 35 yaşındaki S.A hakkında şikayette bulunmuştu.Hakimler ve Savcılar Kurulu da olaya ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki aile ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

30 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bir önceki duruşmada verilen savcılık mütalaasında sanık S.A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık S.A., 'Mütalaayı kabul etmiyorum. Mağdura yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Üzerime atılı suçu işlemedim. Tutuklama talebinin reddine ve hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. dedi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Duruşma sonundaysa mahkeme, sanık S.A. hakkında, mağdura karşı '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediği iddiasıyla cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından, oy çokluğu ile her iki suçtan da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

MUHALEFET ŞERHİ KONULDU

Oy çokluğuyla mahkemeden beraat kararı çıkmasına karşın mahkeme başkanı Canan Demircan, sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek, karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, Çocuk İzlem Merkezi raporunda, çocuğun yaşadığı olayla alakalı etkilenmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi. Konulan şerhte olaya ilişkin kamera kaydı görüntüsü tespit edilememiş ise de bu tür suçların gizli olarak işlenmesi ve büyük kısmında delil elde etme imkanının çok güç olması gözetildiğinde, mağdurun aşamalarda değişmeyen beyanlarının gerçeği yansıttığı aktarıldı.

'CEZALANDIRILMASI GEREKİRDİ'

Aynı zamanda konulan muhalefet şerhinde yüzme öğretmeni olan sanığın, 5 yaşında olan ve gitmemesi gereken mağduru uyku odasına götürdüğünün belirtildiği muhalefet şerhinde, çocuğun öğretmeni olan sanık S.A.'nın, '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması gerektiği belirtildi.