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Haberler Yaşam Haberleri Kadir Şeker’in cezası onandı
Giriş Tarihi: 16.4.2021

’in cezası onandı

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Kadir Şeker’in cezası onandı
Konya'da geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme her iki tarafın da istinaf ve duruşma taleplerinin reddine karar vererek Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Verilen bu kararı yerinde bulmuyoruz. Biz dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız" dedi.
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Kadir Şeker’in cezası onandı
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