Kalp Sağlığı Haftasında kardiyoloji uzmanından önemli uyarılar

12-18 Nisan tarihleri arasında kalp hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek için kutlanan "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla Kardiyoloji Uzmanı Murat Erden, açıklamada bulundu.

Erden, göğüs ağrılarının hafife alınmamasının gerektiğini belirterek, "Göğüs ağrısı Kalp krizinin en belirgin özelliklerinden biri göğüs ağrısıdır. Göğüsteki ağrı mutlaka ciddiye alınmalıdır. Pek çok çalışmalar kalp krizinin ilk belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu söylüyor. Fakat yapılan araştırmalar her göğüs ağrısının kalp krizi olmadığını da gösteriyor. Kalple bağlantılı ağrılar yirmi dakikadan uzun sürer. Kalp krizinin ağrısı göğüste iman tahtasının arkasında ve en az yumruk kadar bir alanı kaplar. Parmak ucu veya iğne başı kadar ağrılar kalp ağrısı değildir. Sırta, çeneye veya her iki kola yayılabilir. Genellikle daha önce yaşanmamış bir şekil ve şiddette olur. Baskı, sıkıştırma veya ağırlık tarzındadır. Bıçak tarzında batıp çıkan ağrılar kalp krizi değildir. Hareketle değişmez, devamlıdır. Beraberinde bulantı, soğuk terleme, baygınlık hissi olabilir. Bazen karnın üst kısmından da başlayabilir. Uyuşma veya karıncalanmalar kalp krizi ağrısı değildir. Kadınlarda ise kalp krizinin geldiğini gösteren belirtiler arasında göğüste bir yanma hissi de oluşur. Baş dönmesi Kalp krizi belirtileri arasında baş dönmesi ve bilinç kaybı da görülebilir. Bunun nedeni kalp ritmindeki bozukluklardır. Güçsüzlük özellikle kadınlar kalp sorunlarında bir anda güçsüz hissettiklerini söylüyorlar. En hafif şeyleri bile kaldırmakta zorlandıklarını belirtiyorlar." dedi.

Erden, "Nefes darlığı astım ya da akciğerde sorun varmış gibi nefes alıp vermekte güçlük çekmek de kalp krizinin belirtileri arasındadır. Uzmanlar bazen kalp krizinin göğüste ağrıyla değil de nefes darlığıyla başlayabileceğini söylüyorlar. Öksürük Devam eden öksürük kalp krizi belirtisi olabilir. Bunun sebebi ciğerlerdeki kan akışıdır. Bazı vakalarda öksürük kanlı da olabilir. Şişkinlik Kalpteki sorun zaman zaman şişkinlik yapabilir. Aynı zamanda ani kilo alma ya da iştahsızlık olarak da kendini gösterebilir. Başka bölgelerde ağrılar Birçok kalp krizinde ağrı göğüste başlar ve oradan omuzlara, kollara, sırta, boyuna, çeneye ya da karın bölgesine sıçrar. Hatta bazen göğüs ağrısı olmasa da bu bölgelerde ağrı olabilir." ifadelerini kullandı.

Bazı belirtilerin kadınlarda farklılık gösterdiğini belirten Erden; "Erkeklerde genelde sol kolda ağrı görülür. Kadınlarda ise her iki kolda ağrı ya da omuzla ağrı olabilir. Huzursuzluk kalp krizi genelde ölüm korkusuyla birlikte gelir. Nefes alamama, kendini iyi hissetmeme gibi belirtiler gösterebilir. Yorgunluk özellikle kadınlarda daha önce olmayan yorgunluk kalp krizi belirtisi olabilir. Her zaman yorgun hissedildiğinde şüphelenmek gerekir. Fakat her yorgunluk da kalp krizi belirtisi değildir. Ama sürekli alışık olmadığınız bir yorgunluğunuz varsa siz yine de doktora başvurun. Terleme soğuk soğuk terlemek de şüphelenilmesi gereken bir durumdur. Oturduğunuz yerde sebep yokken terliyorsanız kalp krizi belirtisi olabilir. Bu durumu hafife almamalısınız. Mide bulantısı ve iştahsızlık Kalp krizinden önce mide bulantısı ya da kusma çok rastlanmayan belirtilerdendir. Kadınlarda daha sık görülebilir. Aynı zamanda yutkunma zorluğu ve iştahsızlık da belirtiler arasındadır. Hızlı ya da düzensiz çarpıntı Kalp atışlarındaki düzensizliğin ciddiye alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca çarpıntıya yorgunluk, zayıflık ve kısa nefes alışlar eklendiğinde geç kalınmaması gerektiği konusunda doktorlar uyarıyor." şeklinde konuştu.