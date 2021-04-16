Kartepe’de vahşi cinayet!

Kartepe İlçesinde meydana gelen vahşi cinayet, sabah saatlerinde ortaya çıktı.

İddialara göre Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde yalnız yaşayan babasına, hayvanların bakımında yardım etmek isteyen oğlu Şaban Topal, sabah saatlerinde eve gelip içeri girdiğinde 87 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ı kanlar içerisinde elleri bağlanmış bir halde yerde yatarken buldu.

Ellerinin bantla bağlı babasını görünce şoke olan oğlu hemen 112 acil yardım hattını aradı. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.112 ekipleri yapmış oldukları kontrollerde yaşlı adamın öldüğünü belirledi. İlk kontrollerde yaşlı adamın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrasında yaşlı adamın cenazesi adli işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.