Kayalıkların arasında bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadın doktorların tüm müdehalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.